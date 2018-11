3 évêques pour le colloque des journalistes chrétiens

Les 30 janvier et 1er février se tiendra à Lourdes un colloque destiné aux journalistes catholiques sur le thème “Journalisme et convictions” :

La tension est forte actuellement dans nos pays entre l’absolutisation des convictions dans les champs religieux et politique (encore minoritaire) et la liquidité informe et inquiétante (dominante). Deux impasses dont il faut sortir pour éviter le pire, dans les deux hypothèses. L’enjeu est de passer du mépris du religieux (ou du déni de son rôle dans la vie des sociétés) à sa prise en compte comme ressource possible pour le bien de l’humanité. C’est la question du sens. Dans une société sécularisée, l’être humain ne se trouve plus inscrit dans ses grands récits qui lui assuraient un ancrage anthropologique. Ce débat qui agite les sociétés pèse sur les lignes éditoriales et les stratégies médiatiques. Faut-il nourrir le consensus ou enrichir le débat ?