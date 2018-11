Première Messe dans la forme extraordinaire à La Rochelle

Dimanche 25 novembre, la première messe dans la forme extraordinaire était célébrée en la chapelle Saint-Maurice de La Rochelle. Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle et Sainte, a appelé l’Institut du Christ Roi dans son diocèse. Depuis le 19 novembre, le Chanoine Grégoire de Guillebon assure un apostolat dans la forme extraordinaire ainsi qu’une mission à la chancellerie du diocèse.

La messe est célébrée les dimanche et fêtes : 10h (sauf le 3ème dimanche du mois, Messe à 18h), lundi et mardi : 18h30 ; mercredi : 7h (suivie du petit-déjeuner) ; jeudi et vendredi : 18h30 ; samedi : 11h

ICRSP La Rochelle

Photos Facebook