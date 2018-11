Installation de Mgr Dollmann à Cambrai

Nommé archevêque coadjuteur du diocèse de Cambrai en juin dernier, Mgr Vincent Dollmann a pris prématurément la pleine charge pastorale du diocèse dès le 15 août, jour du décès de Mgr François Garnier qui avait prévu la transmission le 25 novembre. C’est à cette date qu’élus et paroissiens ont accueilli officiellement leur nouvel archevêque.

Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique en France, a demandé que la date prévue du 25 novembre soit le moment de l’accueil officiel de Mgr Dollmann par les élus de la ville et par les communautés catholiques.

Rendez-vous était donc donné l’hôtel de ville pour une réception à laquelle assistèrent plus d’une soixantaine d’alsaciens venus dire leur amitié à l’enfant d’Alsace, qui fut pendant 6 ans évêque auxiliaire de Strasbourg. Le maire de Cambrai, François-Xavier Villain constata qu’il était le 44è maire de Cambrai alors que Mgr Dollmann était le 104è évêque du diocèse ! Le maire s’est félicité de l’harmonie qui existe entre les instances publiques et l’Église :

« c’est à l’image de notre emblème qui marie les 3 clochers, le clocher républicain du beffroi et les 2 clochers de nos églises dont celui de la cathédrale. Nous avons encore des clochers et des beffrois à construire pour qu’ils portent les défis de la paix, de la solidarité et de la préservation de l’environnement ».