Pour ce troisième épisode, enregistré le 7 novembre, et sous la houlette de Philippe Maxence, rédacteur en chef de L’Homme Nouveau, un troisième et dernier thème est abordé : L’Église a-t-elle inventé le Purgatoire ? Avec : l’abbé Grégoire Celier, Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, l’abbé Claude Barthe, vaticaniste, le R.P. Jean-François Thomas, S.J., l’abbé Hervé Benoît, prêtre diocésain, et Daniel Hamiche, administrateur de Riposte Catholique.