Des gilets jaunes aux gilets bleus

Comme ce monde devient fou, et que nous avons oublié Dieu et son message de vie, nous avons pensé que nous pourrions demander de l’aide à notre Mère du ciel, à l’instar des gilets jaunes (que nous pouvons comprendre) dont la colère et les revendications font des dégâts considérables, parce qu’ils sont dans l’horizontalité, nous devons nous mobiliser pour demander de l’aide dans la verticalité. On oublie tout le temps que le Ciel est à notre écoute et qu’aucune prière n’est perdue. Dieu nous aime et veut notre bonheur, la justice, et l’amour entre nous. Pour cela, nous avons une merveilleuse Avocate, notre Mère du ciel. Si une armée de foulards bleus se levait ce 8 décembre ! Qui sait la réponse que nous aurions pour tous ceux qui souffrent ! Et quel beau cadeau nous ferions à Marie.