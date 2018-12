Communiqué de l’évêque de Saint-Etienne, Mgr Sylvain Bataille :

Servir la paix et la fraternité

Les événements de ces derniers jours indiquent que notre pays est en grande souffrance. Nous sommes témoins d’un profond malaise. Nous entendons le cri de ceux qui n’arrivent pas ou n’arrivent plus à vivre dignement. Les frustrations et les colères s’expriment, y compris par de grandes violences.

Au-delà du constat, il apparaît difficile de trouver des réponses simples et qui conviennent à tous, aux plans économique, social et environnemental. Tout le système mondial se trouve remis en cause.

Comme citoyens, les chrétiens partagent ces questions, ces inquiétudes et ces difficultés. Comme citoyens, les chrétiens sont engagés de bien des manières pour un renouveau de notre société, d’autant que l’Evangile nous presse à être particulièrement attentifs à ceux qui sont plus vulnérables. Il n’y a pas de paix durable sans la justice et la fraternité. Elles sont indispensables pour construire une vie sociale heureuse, par- delà les intérêts personnels et les affinités spontanées.

J’invite donc les chrétiens à refuser la logique de violence et de la défense des seuls intérêts particuliers pour se mettre au service du dialogue et d’une authentique fraternité, avec tous les hommes et femmes de bonne volonté. Que chacun cherche à être davantage artisan de paix et porteur d’espérance, là où il vit.

Alors qu’approche Noël, j’invite aussi tous les chrétiens à porter tout spécialement dans leur prière ces intentions, en particulier en cette fête du 8 décembre, dans les paroisses et dans les communautés religieuses. Je célébrerai la messe à la cathédrale ce samedi 8 décembre à 10h30 pour confier à Marie la paix dans nos cités, dans notre pays et dans notre monde.