Prière. Point

Message clair et bref de Mgr Souchu, évêque d’Aire et Dax, à tous les citoyens français Gilets Jaunes :

Chers amis, Samedi prochain, nous célèbrerons la Vierge Marie en son Immaculée Conception. Elle est la patronne de notre pays. J’invite instamment tous les catholiques à prier pour que nos concitoyens ne cèdent pas à la violence ou à l’anarchie mais s’ouvrent au dialogue et au partage dans la #Paix et l’#Espérance.

Mais on peut prier aussi pour nos gouvernants, qu’ils ouvrent au dialogue et au partage et qu’ils ne cèdent pas à la répression et à l’humiliation ?