Quel est le pays ou 90 % des catholiques vont à la Messe ?

Et non, ce n’est pas la Pologne, c’est… le Pakistan ! Il est vrai que le nombre de chrétiens dans ce pays est très faible : environ 1,7 % d’une population massivement musulmane. Toutefois, la présence de chrétiens sur ce territoire est attestée entre le Ier et le IIIe siècle : une croix datée de cette période a été découverte en 1935 sur le site archéologique de Taxila, à 32 km au nord-ouest d’Islamabad. C’est dire qu’il y avait des chrétiens dans ce qui est aujourd’hui le Pakistan, bien avant l’arrivée des musulmans. Ces chrétiens se composent de 1,5 million catholiques et de 4,5 millions de protestants. C’est Mgr Joseph Arshad, archevêque d’Islamabad-Rawalpindi et président de la Conférence des évêques du Pakistan qui, dans un entretien accordé à Ayuda a la Iglesia Necisitada (Aide à l’Église en détresse), a signalé que 90 % des catholiques vont à la Messe tous les dimanches, alors qu’il manque d’églises et de prêtres !