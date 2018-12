Les élèves de l’école et du Cours Blanche de Castille au Mans jouent et chantent un conte de Noël de Charles Dickens au profit de la Fraternité Sarthe Orient le vendredi 14 décembre à 20h et le samedi 16 décembre à 16h au foyer du lycée Notre-Dame (Le Mans).

Ecole et Cours Blanche de Castille (Le Mans)