Messe Pontificale à la Cathédrale d’Ottawa

Le blog The New Liturgical Movement revient sur la messe pontificale célébrée le 23 novembre dernier à l’occasion des 50 ans de la paroisse Saint-Clément à Ottawa (voir notre post).

Mgr Terrence Prendergast, archevêque d’Ottawa, a célébré une messe pontificale dans la cathédrale Notre-Dame, la première messe pontificale dans la forme extraordinaire dans la cathédrale d’Ottawa depuis 1998. L’abbé Joseph Bisig, premier supérieur général de la Fraternité Saint-Pierre (FSSP) et actuel recteur du séminaire Our Lady of Guadalupe de Denton (Séminaire nord américain de la FSSP), l’abbé Andrzej Komorowski, nouveau supérieur général de la FSSP, l’abbé Michael Stinson, supérieur du district nord-américain et le clergé de la paroisse Saint-Clément étaient présents. Les ornements dorés utilisés pour la messe étaient les mêmes que ceux utilisés lors d’une messe pontificale du Congrès Marial de 1947 à Ottawa.

Autres photos ici