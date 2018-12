Mgr de Sinety : la parole du pape est discutable

Un débat s’est tenu le 1er décembre à Lyon, au café culturel associatif des Altercathos, Le Simone : quelle est véritablement la pensée de l’Église au sujet des migrants ? Comment répondre en chrétien à la situation actuelle ? Ce débat a rassemblé Mgr Benoist de Sinety, vicaire général du diocèse de Paris, auteur d’Il faut que des voix s’élèvent, Jacques de Guillebon, directeur de la rédaction du journal L’Incorrect, président du conseil scientifique de l’Issep fondé en 2018 à Lyon par Marion Maréchal. Famille chrétienne en a fait un résumé.

Mgr de Sinety a commencé :

Jacques de Guillebon a répondu :

« L’hospitalité est limitée dans le temps et elle obéit à des règles. Que faire quand on accueille quelqu’un chez soi qui est étranger et qui reste étranger à l’intérieur de la maison ? L’étranger que l’on doit accueillir reste en même temps un danger. » « Comme le pape François, vous avez dit la vérité, mais pas toute la vérité ».

Derrière le terme de « migrant », il y avait « des réfugiés mais aussi des immigrés clandestins venus chercher un monde plus riche, que nous ne sommes pas tenus d’accueillir comme des réfugiés. »

Patrick Louis, ancien bras droit de Philippe de Villiers, a évoqué la balkanisation du Liban, après l’afflux de réfugiés dans les années soixante-dix :

Mgr de Sinety a répondu :

« Nous avons le devoir de réveiller notre société qui laisse pourrir des êtres humains ». « Ça ne veut pas dire “Accueillez-les tous”, mais aider ceux qui ont besoin d’aide, quitte à aider certains à repartir et à monter leur activité dans leur pays quand c’est possible. Quitte à troquer son année de césure d’étudiant à Shanghai ou New York contre un an en coopération à Abidjan. Le migrant nous appelle à réfléchir à notre manière de vivre, à poser des actes concrets qui manifestent que nous voulons bâtir la société. »