Et revoilà la Conférence des responsables de culte

Déclaration de la Conférence des responsables de culte en France :

Au lendemain de l’attaque perpétrée à Strasbourg, nous voulons exprimer ici notre plus vive émotion et surtout notre affection et notre solidarité pour les victimes, leurs familles et leurs proches. Nous, les responsables de culte en France, réunis aujourd’hui en conférence, nous voulons en appeler à la confiance et à la fraternité et invitons nos fidèles à la prière qui apaise, qui répare et qui console, comme nous l’avons fait ce matin ensemble autour du psaume 120 : 1.Vers l’Eternel, quand je suis dans la détresse, je crie et il me répond. (…) 6 Elle s’est oubliée trop longtemps, mon âme, auprès de ceux qui haïssent la paix. 7. Je suis paix et quand j’en parle, eux me font la guerre. L’espérance est plus forte que toutes les haines.

Mgr Georges PONTIER et Mgr Pascal DELANNOY Conférence des évêques de France

M. le pasteur François CLAVAIROLY et Mme Christiane ENAME Fédération protestante de France

Métropolite EMMANUEL et Métropolite JOSEPH Assemblée des évêques orthodoxes de France

M. le Grand Rabbin Haïm KORSIA et M. Joël MERGUI Consistoire central israélite de France

M. Ahmet OGRAS et M. Anouar KBIBECH Conseil français du culte musulman

Mme Minh Tri VO et M. Olivier WANG-GENH Union bouddhiste de France