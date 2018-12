Messe pour la France, à Rome

Aujourd’hui 13 décembre, a eu lieu la célébration de la traditionnelle messe pour le bonheur et la prospérité de la France en la Basilique de Saint-Jean-de-Latran, présidée par Mgr Luca Brandolini. Evêque émérite de Sora, Cassin, Aquin et Pontecorvo, et vicaire du cardinal-archiprêtre de la basilique, spécialiste de liturgie, à la retraite depuis 2009 (il est né en 1933), il s’était montré hostile, en 2007, au motu proprio Summorum Pontificum.

Cette messe est dite chaque année depuis le roi Henri IV. Cette messe est née de la reprise du dialogue entre le royaume de France et le Saint-Siège après les guerres de religion, en 1604. Henri IV avait confirmé le chapitre du Latran dans des droits qu’il détenait sur l’abbaye de Clairac, en Guyenne, lui permettant de percevoir les revenus qui lui étaient dus. En échange, Henri IV s’était vu remettre le titre de « premier et unique chanoine d’honneur » de la basilique. Depuis, le titre de chanoine de Latran s’est transmis à chaque chef de l’État français.