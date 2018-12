Le diocèse de Nevers a été consacré à la Sainte Vierge

Samedi 8 décembre, pour la fête de l’Immaculée Conception, les catholiques de la Nièvre ont vécu l’aboutissement d’une année mariale.

Le premier rendez-vous était à l’Espace Bernadette. N’est-ce pas à la petite Bernadette, à Lourdes, en 1858, que la vierge se fait reconnaître par son Immaculée Conception ?

Le temps de prière a été marqué par la présence de musulmans venus témoigner de l’importance de Marie pour l’Islam… Occasion de rappeler que ce même jour, l’Eglise fêtait la béatification de 19 martyrs en Algérie.

Ensuite, une belle bannière réalisée pour l’occasion a été bénie avant qu’elle ne soit portée en tête de la procession qui a mené jusqu’à la cathédrale. Les badauds du marché de Noël dans le parc Salengro ont été quelque peu surpris de voir passer le cortège !

La cathédrale s’est rapidement remplie. Chacun a pu déposer ses intentions aux pieds de la Vierge dans la chapelle de l’Immaculée Conception : lumignons, textes, dessins, fleurs,…

La messe a ensuite été dite, présidée par Mgr Brac de la Perrière, entouré de nombreux prêtres, diacres, et séminaristes. Après l’homélie, les prêtres sont descendus devant la chapelle pendant que le père Évêque prononçait la prière de consécration pour le diocèse :

Sainte Marie, notre Mère,

nous nous en remettons à toi, à ton Cœur immaculé

pour la conversion et la transformation missionnaire de notre diocèse.

Nous te présentons la vie et les besoins de tous les habitants de la Nièvre,

que la prière obtienne de ton Fils ce qui manque à la joie des hommes,

pour aujourd’hui et pour l’éternité. Amen