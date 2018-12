Message de Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse :

Au tout début de l’Avent, nous avons entendu le prophète Isaïe nous annoncer le Messie sur qui repose l’Esprit aux sept dons. Il énonce d’emblée sa mission : « Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays » » (Is 11, 4). Au cœur de la grave crise de société que nous traversons en France, ces paroles nous redisent que la qualité d’une nation se mesure au souci qu’elle a des plus faibles, des plus démunis. Le même jour (le 3 décembre), nous avons prié le Psaume 71 – un psaume messianique – qui décrivait les mêmes priorités de celui qui doit venir : « Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie » (12-13).

Voilà ce que la Parole de Dieu nous rappelle face aux injustices et aux inégalités criantes qui paralysent notre pays et bien d’autres. Le temps de l’Avent est un temps d’espérance. Il nous invite à une vraie conversion, au moment où commence une nouvelle année liturgique et où va s’ouvrir une nouvelle année civile. L’État ne peut pas tout ; il a le devoir d’organiser au mieux le bien commun, mais ne saurait nous assister en tous nos besoins si nous n’y mettons pas chacun du nôtre. Les déséquilibres inquiétants qui se manifestent pour la maison commune de notre planète et dans les relations entre les États et les continents, montrent qu’il est urgent, comme nous le rappelait le pape François, de changer profondément nos modes de vie.