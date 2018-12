Voeux chez les Soeurs Consolatrices d’Inde

En la fête de l’Immaculée Conception le 8 décembre 2018, l’abbé du Chalard a reçu voeux de plusieurs soeurs : les sœurs Maria Cecilia et Maria Aloisia ont prononcé leurs premiers vœux, et la sœur Maria Immaculata ses vœux perpétuels, fondatrice des soeurs en Inde.



Les Sœurs Consolatrices s’emploient à consoler le Sacré-Cœur de Jésus, non seulement par leur dévotion et par la promotion de la dévotion au Sacré-Cœur – en particulier, par la pratique de « la garde d’honneur » et la récitation des neuf « offices du Sacré-Cœur » –, mais elles veulent aussi le consoler dans leur travail au service des personnes âgées qui résident au couvent, et par l’aide qu’elles apportent aux prêtres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, tel l’encadrement de retraites spirituelles et de camps d’été. En 2006, à l’invitation de M. l’abbé Daniel Couture, alors Supérieur du District d’Asie, les Sœurs Consolatrices ont accepté d’accueillir une postulante indienne qui dirigeait son propre orphelinat et son foyer pour personnes âgées. Cette postulante était sœur Maria Immaculata, et son œuvre est désormais celle des Sœurs Consolatrices en Inde.

