Retraite des chapitres Saint Lazare et Sainte Madeleine aux abbayes du Barroux

Le Chapitre Saint Lazare et le Chapitre Sainte Madeleine proposent une retraite spirituelle pour jeunes de 15 à 20 ans au Barroux : garçons (abbaye Sainte Madeleine) et pour filles (abbaye Notre-Dame de l’Annonciation) du 26 au 30 décembre 2018.

Les Chapitres Sainte Madeleine, Saint Lazare et Sainte Marthe sont un mouvement de jeunesse catholique s’adressant aux jeunes de tous horizons en quête d’aventure et de vie d’équipe. Ils proposent de nombreuses activités tout au long de l’année, ainsi qu’une semaine de camp ski et trois semaines de camp d’été à l’étranger.

Chapitre Saint-Lazare