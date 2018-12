Renaissance Catholique a 30 ans

Renaissance Catholique fête ses 30 ans… Nous vous invitons à lire le bilan de l’action de cette dynamique association ainsi que l’appel de Jean-Pierre Maugendre :

30 ans déjà !

Chers amis, chers bienfaiteurs,

30 ans déjà !

30 ans que nous œuvrons à la réforme intellectuelle et morale dont notre pays a tant besoin.

30 ans que notre conviction est que la réforme des esprits, des cœurs et des intelligences précède celle des institutions. Le drame de cette action c’est que se déroulant dans le secret des cœurs et des intelligences elle est moins visible, spectaculaire et tangible que la construction d’un hôpital ou d’une école. Elle nous semble cependant indispensable voire vitale.

Il existe néanmoins des éléments pour mesurer les moyens et les fruits de notre action. Ainsi 27 universités d’été nous ont permis d’accueillir plus de 10000 participants puis de diffuser à plus de 25000 exemplaires représentant 6 000 pages et 18 volumes les contributions de plus de 150 conférenciers différents. Contre le totalitarisme de la pensée unique ces travaux constituent une somme sans équivalent au service de la défense de l’identité chrétienne de la France contre l’utopie mondialiste et l’islamisme militant.

Depuis 18 ans cette action de fond est complétée par une session spécifiquement dédiée aux jeunes gens et aux jeunes filles, qui se déroule régulièrement lors des vacances de la Toussaint.

Notre Fête du Livre, le second dimanche de l’Avent, rassemble chaque année plus de 100 auteurs et près de 2000 personnes, constituant ainsi un outil majeur de diffusion de nos idées.

Notre site internet – www.renaissancecatholique.org – vient d’être rénové et met en ligne régulièrement articles de fond et nouvelles de notre association.

Notre association-sœur l’Œuvre Scolaire Saint Nicolas vient de publier un cinquième manuel scolaire, Manuel d’informatique pour les Classes primaires.