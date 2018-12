Le Diocèse du Mans propose un chapelet à 33 grains

C’est un chapelet “synodal” :

Nous vous proposons de porter la démarche synodale et les membres de l’assemblée synodale dans une attente priante de l’Esprit-Saint, avec Marie comme les apôtres après l’Ascension de Jésus. « Tous, d’un même cour, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères » (Ac 1,14) Il s’agit de demander à Dieu la disponibilité à l’Esprit-Saint pour les membres des assemblées synodales et pour chacun d’entre nous, membres des communautés chrétiennes de notre diocèse… Parmi bien d’autres formes de prière possible, nous proposons un « chapelet spécial synode » qui marquera l’importance de cette démarche ecclésiale