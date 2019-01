Brève: Commission Ecclesia Dei (suite)

L’Homme Nouveau évoque sur son site internet la question de la possible suppression de la Commission Pontificale Ecclesia Dei, en charge de l’application du Motu Proprio Summorum Pontificum et des communautés sacerdotales et religieuses Ecclesia Dei :

Pour la FSSPX, la Commission, créée il y a 30 ans par le motu proprio Ecclesia Dei adflicta, pour contrer l’effet des sacres de quatre évêques accomplis par Mgr Lefebvre, est une sorte d’épouvantail pour ses prêtres et ses fidèles. Il lui apparaît humiliant de traiter avec la Commission Pozzo, instrument du « ralliement » de nombreux prêtres et communautés. La FSSPX entend discuter, de puissance à puissance, avec la Congrégation pour la Doctrine de la foi. Par le fait ce serait l’enterrement de la « solution François », qui n’a pas de souci doctrinal, mais un souci de realpolitik.

Pour le dire clairement, le véritable préalable que la FSSPX pose à tout traité canonique est la suppression de la Commission Ecclesia Dei.

Lire l’article complet sur L’Homme Nouveau