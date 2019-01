Fusion de doyennés dans le diocèse de Rennes

Par un décret du 10 décembre 2018 de Mgr Pierre d’Ornellas, Archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, annonce pour le 1er janvier 2019 la suppression du doyenné de Mordelles et l’intégration de ses 2 paroisses dans la doyenné des Rives de la Seiche (Bruz, Guichen, Noyal Châtillon sur Seiche, St Jacques de la Lande).

Le nouveau doyenné comportera 6 paroisses et sera désormais dénommé : Saint-Melaine aux trois rives.

Vu la lettre du père Gérard Lefeuvre, curé de la paroisse Saint-Avit de la Flume et Vilaine, en date du 24 octobre 2018,

Vu la lettre du père Marcel Gasnier, curé de la paroisse Saint-Melaine aux Rives du Meu, en date du 22 octobre 2018,

Après avoir sollicité l’avis du père Olivier Roy, Doyen du doyenné des Rives de la Seiche,

Conformément aux canons 553 et 555 du Code de droit canonique, et à La mission du Doyen publiée pour le Diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo le 1er septembre 2011,

Je décrète:

la suppression du doyenné de Mordelles ;

l’intégration des deux paroisses mentionnées ci-dessus (Saint-Avit de la Flume et Vilaine, Saint-Melaine aux Rives du Meu) dans l’actuel doyenné des Rives de la Seiche ;

que le père Olivier Roy demeure le Doyen du doyenné comprenant les paroisses Saint-Melaine aux Rives du Meu, Saint-Avit de Flume et Vilaine, Saint-Armel dès Rives de la Seiche, Saint-Léonard des Rives de la Seiche, Saint-Martin en pays de Guichen, Saint-Jacques;

que le nouveau doyenné prend le nom de Saint-Melaine aux trois rives.

Ce décret prend effet le 1er janvier 2019 pour une année ad experimentum.