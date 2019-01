La méfiance du diocèse de Nantes à l’encontre de l’Association des Amis de Marie-Julie Jahenny

L’Association des « Amis de Marie-Julie Jahenny » a été créée en 1958 par le Marquis de la Franquerie. Les membres fondateurs de l’Association ont tous bien connu la stigmatisée bretonne et certains sont à l’origine des manuscrits transcrits au cours de ses extases.

Avant de décéder en 1992, le Marquis de la Franquerie a transmis sa charge de président à Jean-Marie Soullier qui en fut le fidèle défenseur et qui servit l’œuvre avec abnégation jusqu’à sa mort le 23 juillet 2016. Actuellement son fils Emmanuel Soullier est président de l’Association.

L’Association des « Amis de Marie-Julie Jahenny » a depuis sa création mission de conserver et d’entretenir le souvenir de Marie-Julie. Toujours fidèle à ses buts, elle tient à honorer Marie-Julie et son œuvre dans la plus parfaite soumission à l’enseignement traditionnel de l’Eglise.

Pour répondre aux demandes de Notre-Seigneur et de la Sainte Vierge, l’Association conçoit et fait fabriquer en 1981 la médaille de Notre-Dame de la Bonne Garde, puis la Croix du Pardon et un peu plus tard en 1986 le scapulaire de Bénédiction et de Protection. Tous ces objets sont à ce jour expédiés dans le monde entier.

Dans un communiqué signé par le Père Benoit Bertrand, Vicaire Général et le Père Serge Leray, Chancelier du diocèse, le diocèse de Nantes met en garde :