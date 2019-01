Le diocèse de Saint-Denis ne veut pas annoncer la Bonne nouvelle aux musulmans

Les 2 et 3 février prochains se tient un Forum Jésus le Messie à Notre-Dame de Grâce de Passy, avec des intervenants qualifiés :

Ce Forum vise à appeler l’attention de l’Eglise, du monde politique et du monde musulman sur la situation des musulmans qui deviennent chrétiens. Il réunit des convertis venus de l’islam et des groupes ou associations qui œuvrent pour l’accueil et l’évangélisation des musulmans.

Ce forum est soutenu par un certain nombre d’acteurs de l’Eglise, de la Communauté des Béatitudes à la Fraternité Saint-Vincent Ferrier, en passant par les Missionnaires de la Miséricorde divine et la Communauté Saint-Martin. Le cardinal Barbarin était intervenu en mars 2018 lors d’un forum à Lyon.

Les objectifs du Forum furent énoncés dès juin 2010, dans un courrier adressé à un certain nombre de prêtres (dont Mgr Rey) :

Informer et montrer aux catholiques, pasteurs compris, qu’ils ont une responsabilité dans l’accueil ou le non-accueil, dans le soutien ou l’absence de soutien aux convertis à cause de l’interdiction islamique de se convertir au christianisme. Toucher les autorités civiles et politiques pour qu’elles réalisent que la liberté de choix, de croire ou de ne pas croire, doit aussi être garantie par l’État français aux citoyens nés musulmans. Faire intervenir des musulmans de renom pour qu’ils se positionnent sur la question de la liberté de quitter l’islam.

Mais cela ne plaît pas au Service des relations avec les musulmans de Seine-Saint-Denis, qui publie ce message sur le site du diocèse de Saint-Denis :

Nous sommes nombreux à avoir reçu un mail d’un groupe appelé « Jésus le Messie » qui annonce un week-end de formation à Notre-Dame de Grâce de Passy, dans le 16ème à Paris, les 2 et 3 février prochain, sur le thème « Chrétiens, musulmans : quel Salut ? ». Ce groupe n’a aucune légitimité. Il rassemble des personnes organisées en lobby islamophobe. Alors que, depuis Vatican II, l’Eglise nous invite à la rencontre et au dialogue avec les musulmans, en témoignant de notre foi et dans le respect du chemin religieux de chacun, ce groupe prêche le rejet de l’autre. Il argumente selon deux axes : l’islam est une hérésie du christianisme d’une part, et refus de dialoguer avec les musulmans en dehors d’une volonté affichée de les convertir au christianisme. Cette idéologie est aux antipodes de la fraternité que nous cherchons à construire pas à pas ; ne nous laissons pas abuser par les prophètes de malheur !

Triste pour un diocèse qui doit sans doute être le premier concerné par l’annonce du Christ aux musulmans. Les musulmans n’auraient-ils pas droit de connaître Notre-Seigneur ? Ce serait certainement du racisme que de penser cela. Le Sauveur est venu pour sauver tout le monde et nous n’avons pas le droit de laisser en dehors de la Rédemption les personnes musulmanes. Elles ont droit à la vérité…

Ce message n’est pas signé et le site internet du diocèse reste bien mystérieux sur ce service des relations avec les musulmans du diocèse. Néanmoins, le délégué diocésain pour les relations avec les musulmans est le Père Jean Courtaudière, dont on peut imaginer qu’il a rédigé ce texte. Le plus simple est de lui demander des explications à cette adresse :

avenue Pasteur – BP 94 – 93141 Bondy Cedex

ou par courriel (et courtoisement)

jean.courtaudiere@wanadoo.fr