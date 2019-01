Week-end pour couples

les 9 et 10 février, et, les 16 et 17 mars 2019

Au monastère d’Azille (11700) avec les Chanoines et les Chanoinesses de la Mère de Dieu et un psychologue spécialisé dans l’accompagnement des couples.

pour APPROFONDIR, GRANDIR, REBONDIR

Programme : prière, conférences, entretiens personnalisés, temps libres

Inscriptions et renseignements (Lagrasse)