Comment ne jamais tourner le dos au Seigneur ?

Un lecteur nous signale le nouveau site internet des moines bénédictins du Monastère Sainte Marie de La Garde. Vous y trouver un historique du monastère, ses lettres aux Amis et Bienfaiteurs et ce qui concerne le quotidien du monastère (horaire des offices, ateliers de sandales…). Fondé en 2002 par l’abbaye Sainte Madeleine du Barroux dans le Lot et Garonne, le monastère compte 18 frères.

Dans la lettre aux Amis et Bienfaiteurs de Novembre, on lit notamment cette juste réflexion du Prieur :

Mais vient alors la question : comment parvenir, au fil de l’existence terrestre, à ne jamais tourner le dos au Seigneur, à avoir le visage et surtout l’âme continûment tournés vers Lui ? Comment puis-je vivre sans cesse et comme par avance « devant le trône et l’Agneau », et faire ainsi dès maintenant l’apprentissage de la vie éternelle des bienheureux ? A mon sens, il n’y a qu’une réponse possible : s’efforcer de laisser la grâce divine nous tourner vers Jésus, le Christ, l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C’est là l’unique moyen de nous pré-acclimater à la Béatitude à venir. Car Jésus, Fils de Dieu en personne, demeure à chaque instant devant nous, tout près de nous. Il est là qui veut nous parler du bonheur, de ce seul bonheur qui vaille et qui ne soit pas frelaté… L’Homme-Dieu seul sait ce qui convient véritablement à l’homme et peut le rendre heureux : la joie d’en-haut, dans le sein du Père. Mais au juste, qu’en sera-t-il de ce bonheur de là-haut ? Si j’en crois la plume poétique de Claudel : là-bas, « c’est plein d’anges autour de Lui pour Le regarder ! toutes ces paroles autour de Lui avec des ailes qui ne sont occupées qu’à Le regarder ! Tous ces anges autour de Lui affairés et qui ne se croisent pas les bras, ah ! pour cela on peut dire ! C’est une ruche ! Toutes ces oeuvres qu’Il s’est amusé à faire ! Et toi, mon âme, viens avec moi pour que nous Lui baisions les Mains ! » (Psaume 102, par Paul Claudel)