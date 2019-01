Pèlerinage des séminaristes parisiens à Rome

Du mardi 8 au dimanche 13 janvier, le Séminaire de Paris est parti en pèlerinage à Rome avec Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, et ses vicaires généraux. Dimanche 20 janvier, aura lieu la Quête pour les Séminaires. Elle finance la formation de plus de 200 séminaristes issus des 8 diocèses d’Île-de-France. Salutation du pape François lors de l’audience du mercredi 9 janvier :

« Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et de divers pays francophones, en particulier les séminaristes et leurs formateurs de l’Archidiocèse de Paris et du diocèse aux Armées, accompagnés de Mgr Aupetit, Archevêque de Paris, et de ses Auxiliaires, et de Mgr de Romanet, Évêque aux Armées. Je salue aussi le groupe des Apprentis d’Auteuil. Que l’Esprit Saint nous aide à être insistants dans la prière et à ne jamais nous donner comme perdants. Nous pouvons être sûrs que Dieu répondra à notre prière, parce qu’il est notre Père et qu’il nous attend avec les bras grands ouverts. Que Dieu vous bénisse ! »