Le « Prix Père Jacques Hamel 2019 » est attribué à Christelle Ploquin et au frère Adrien Candiard pour la pièce filmée « Le cinquième évangile » diffusée par le CFRT en octobre 2018.

Une mention spéciale est décernée à Nayla Tabbara et Marie Malzac pour leur livre « L’islam pensé par une femme », publié par les éditions Bayard en octobre 2018.

Vingt-deux candidatures étaient présentées pour cette deuxième édition du « Prix Père Jacques Hamel », créé par la Fédération des médias catholiques, en vue de distinguer un travail journalistique, quel que soit le support (presse écrite, radio-télévision, multimédia), qui met en avant les initiatives de paix et les démarches de dialogue interreligieux.

C’est la captation réalisée par Christelle Ploquin de la pièce « Le cinquième évangile », écrite par le frère Adrien Candiard, dominicain, qui emporte le prix 2019. Le film met en lumière la dimension spirituelle des écrits d’Henri Vergès. Premier religieux assassiné le 8 mai 1994 en Algérie durant les années noires, il a été béatifié le 8 décembre dernier à Oran (Algérie) avec dix-huit religieuses et religieux – dont les moines de Tibhirine et Mgr Pierre Claverie.

Il a été décidé d’attribuer une mention spéciale au livre de Neyla Tabbara, théologienne musulmane libanaise, et Marie Malzac, journaliste au quotidien La Croix. L’islam pensé par une femme, paru aux éditions Bayard, propose une lecture spirituelle de l’islam, avec une approche plus féminine et sensible.

Le prix sera remis aux lauréats le vendredi 1er février à Lourdes, à l’occasion des 23èmes Journées internationales Saint François de Sales, par Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen et président du jury.

Le jury présidé par Mgr Lebrun était composé de