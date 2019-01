Depuis plusieurs étés, une messe dans la forme extraordinaire est célébrée en juillet et août à la Basilique Notre-Dame d’Arcachon.

Pour répondre à la demande et grâce à la bienveillance pastorale, la messe a pris un rythme hebdomadaire (dimanche et fêtes) en 2018 entre Pâques et la Toussaint à la faveur de la saison touristique. Depuis début début janvier, la messe est également célébrée un dimanche par mois à 18h00. [Prochaines messes : 3 février, 10 mars]

Paroisse d’Arcachon

Fraternité Saint-Pierre (Bordeaux)