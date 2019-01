Messages de MMgrs Aillet et Ginoux pour la Marche pour la vie

Dans un tweet, l’évêque de Bayonne encourage les manifestants pour la vie de dimanche prochain :

Dans un message, celui de Montauban, apporte également son soutien :

« La vie est un engagement que chaque personne humaine devrait prendre à cœur, à plus forte raison quand on est chrétien, disciple de Celui qui est la vie et qui, en venant dans le monde, s’est en quelque sorte associé à toute vie humaine.

En communion de pensée et de prière, »