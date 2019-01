19 évêques soutiennent la Marche pour la vie

En plus des messages de MMgrs Aillet, Aupetit et Ginoux, de nombreux évêques ont apporté leur soutien à la Marche pour la vie. Voici la liste complète :

Monseigneur Bernard Ginoux, Évêque de Montauban

Monseigneur Guy de Kerimel, Évêque de Grenoble-Vienne

Monseigneur Xavier Malle, Evêque de Gap-Embrun

Monseigneur Dominique Rey, Évêque de Fréjus-Toulon

Monseigneur Thierry Scherrer, Évêque de Laval

Monseigneur François Touvet, Évêque de Châlons

Monseigneur Marc Aillet, Évêque de Bayonne, Lescar et Oloron

Monseigneur Yves Le Saux, Évêque du Mans

Monseigneur Dominique Lebrun, Archevêque de Rouen

Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, Évêque de Limoges

Monseigneur Jacques Benoit-Gonnin, Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

Monseigneur Vincent Dollmann, Archevêque de Cambrai

Monseigneur Raymond Centène, Évêque de Vannes

Monseigneur Emmanuel Delmas, Évêque d’Angers

S. Ém. le cardinal Philippe Barbarin, Archevêque de Lyon

Monseigneur Jean-Pierre Cattenoz, Archevêque d’Avignon

Monseigneur Michel Aupetit, Archevêque de Paris

Monseigneur Jean-Pierre Batut, Évêque de Blois

Monseigneur David Macaire, Archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France en Martinique

Toujours rien du côté de la Conférence des évêques de France…