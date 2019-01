La Commission Ecclesia Dei supprimée

Comme nous l’avions indiqué il y a quelques semaines, la rumeur est confirmée. La Commission Pontificale Ecclesia Dei est supprimée après 30 ans d’existence.

La date de l’annonce de cette suppression n’est pas anodine… puisqu’aujourd’hui commence la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. L’ensemble des prérogatives de la commission est confié à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi notamment les discussions avec la Fraternité Saint-Pie X et les communautés associées. Il est probable que les communautés sacerdotales ou religieuses dite Ecclesia Dei soient rattachées à moyen terme respectivement à la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique d’une part, et la Congrégation pour les religieux d’autre part, même si pour l’heure ce Motu Proprio transfère les compétences de la Commission : “l’œuvre de vigilance, de promotion et de tutelle” dans une section particulière au sein de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

Nous mettrons en ligne dans l’après-midi la traduction en français de ce nouveau Motu Proprio, ainsi qu’une première analyse.