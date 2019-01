L’évêque de Limoges remplace le MRAP par… l’ICRSP

Lu dans Le Populaire du Centre :

Le diocèse a demandé au Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples de quitter le local qu’il lui louait, afin de laisser la place à une école traditionaliste. Le MRAP de Limoges va bientôt déménager et laisser sa place… à l’école du Christ-Roi souverain [Prêtre]. […]

Interrogé sur la question, le MRAP confirme. « Cela fait 35 ans que nous sommes ici. On payait 915 euros par an plus les charges. Il était au départ dans un état insalubre et nous avons effectué tous les travaux. On a finalement été remplacé par un congrégation intégriste », affirme Pierre Krausz, président du MRAP à Limoges.

« Faux. Ce n’est pas une école intégriste mais traditionaliste », nuance Paul Perromat, chargé de com pour le diocèse. « C’est une école hors contrat et cela ne regarde pas le diocèse. En revanche, la communauté est reconnue. Elle a juste une manière de célébrer la liturgie selon le rite ancien, celui d’avant Vatican II. Le MRAP a été averti il y a six mois que le contrat de location prenait fin. » […]

France 3 a réalisé un petit reportage :