Bénédiction de l’autel de la Maison Charles de Foucauld (Toulon)

Les Missionnaires de la Miséricorde Divine ont complétement rénové un immeuble de centre ville de Toulon, qui est la Maison Mère de la communauté, la Maison Charles de Foucauld, mais aussi le presbytère de la paroisse personnelle Saint François de Paule de Toulon. Samedi 26 janvier, Mgr Rey est venu consacré l’autel de la Chapelle Sainte Faustine, chapelle de cette Maison Charles de Foucauld. Comme Maison Mère, elle pourra accueillir les prêtres, séminaristes et frères de la communauté. Fondé en 2005, les Missionnaires de la Miséricorde Divine compte 22 membres : prêtres, séminaristes et frères. La commuanuté est présente dans les diocèses de Toulon (Toulon et Draguignan), de Marseille et de Lyon.

Missionnaires de la Miséricorde Divine (Autres photos)