Club des hommes en noir : cinquième épisode…

Pour ce cinquième épisode du Club des hommes en noir, enregistré le mercredi 16 janvier 2019 et réalisée par Odon de Cacqueray, Philippe Maxence, directeur de L’Homme Nouveau, reçoit ses invités habituels, les abbés Claude Barthe, Grégoire Celier, Guillaume de Tanoüarn et le journaliste Daniel Hamiche, pour un libre échange sur trois thèmes d’actualité : les changements dans l’équipe de communication du Saint-Siège, la succession du pape François et la personnalité du cardinal philippin Luis Antonio Tagle, et une question doctrinale complexe et délicate à propos d’un réponse de la congrégation de la doctrine de la foi sur une question qui lui a été posée sur la stérilisation…