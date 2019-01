L’Institut Sainte Anne à Sées

Depuis quelques mois, l’Institut Sainte Anne de Sées a ouvert ses portes avec une quinzaine de jeunes filles. Ce collège-lycée de filles propose une formation complète intégrant toutes les dimensions de la personne (intellectuelle, spirituelle, morale, physique, artistique) afin de former et d’exercer leur jugement afin d’en fait des femmes libres, sachant répondre à leur vocation. Le lycée proposera notamment les filières scientifiques et économiques et sociales (dans le cadre de la reforme du baccalauréat).

Renseignements et soutien (Chèques à l’ordre de Fonds France Talents) : Institut Sainte Anne – 1 rue d’Argentré – 61500 Sées – Tél. 02 33 27 67 55 – www.institutdargentre.com (le site internet semble ne plus fonctionner actuellement)