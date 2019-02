Brève: Consécration à l’Enfant Jésus de Prague ce 2 février à Versailles

Le samedi 2 février à la Chapelle de l’Immaculée Conception (chapelle des Clarisses à Versailles), une messe solennelle sera célébrée à 10h30 suivi de la consécration des enfants à l’Enfant Jésus de Prague

O saint Enfant Jésus, notre aimable roi, par les mains de votre auguste Mère, je me consacre à Vous. Daignez me prendre sous votre puissante protection, préservez-moi de maladie et de toute influence malsaine, gardez-moi pur et qu’à votre exemple je croisse en grâce et en vertu devant Dieu et devant les hommes !

Saint Enfant Jésus, bénissez-moi !