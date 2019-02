Encore deux ans et demi

L’Évêque de Troyes, Monseigneur Stenger, a présenté ses vœux pour 2019. Cela fait désormais 20 ans qu’il siège à Troyes.

Il a annoncé qu’il devrait quitter ses fonctions dans deux ans et demi. Mgr Marc Stenger, né le 27 août 1946 à Phalsbourg en Moselle, est évêque de Troyes depuis 1999.

Après avoir étudié à l’École pratique des hautes études et avoir obtenu une licence de lettres, Marc Stenger a suivi ses études de théologie en France au Séminaire des Carmes et à l’Institut catholique de Paris et en Italie, au Séminaire français de Rome et à l’Université pontificale grégorienne, obtenant une licence de théologie.

Il est ordonné prêtre le 28 juin 1975 pour le diocèse de Metz. Il commence en tant que vicaire de la paroisse de l’Immaculée-Conception à Metz de 1975 à 1981. Il devient ensuite membre de l’équipe de formation du séminaire français à Rome de 1981 à 1984, puis du grand séminaire de Metz de 1984 à 1990; ainsi que vicaire épiscopal chargé de la pastorale de la jeunesse de 1984 à 1998. Entre 1985 et 1992, il est également responsable diocésain, puis régional, en Alsace-Lorraine, de la formation des jeunes prêtres ainsi que curé de la paroisse Notre-Dame de Metz de 1990 à 1992. De 1992 à 1999, il reprend sa charge de Supérieur du grand séminaire de Metz.

Nommé évêque de Troyes le 30 avril 1999, il est consacré le 5 septembre suivant par son prédécesseur, Mgr Gérard Daucourt. Au sein de la Conférence des évêques de France, il est membre de la Commission pour la mission universelle de l’Église et président de Pax Christi pour la France. Il est aussi président du Comité épiscopal France Amérique latine (CEFAL). Il est nommé chevalier de la Légion d’honneur à la promotion du nouvel an 2009.