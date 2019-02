Mgr Crépy en gilet jaune ?

L’évêque du Puy Mgr Luc Crépy a reçu la presse afin de présenter les orientations diocésaines pour 2019, tout en dressant un bref bilan de l’année écoulée.

Pour 2019 :

“ce fossé qui existe entre une trentaine de milliardaires et le reste de la population mondiale, c’est quelque chose qui n’est pas normale et qui ne doit pas exister. Il n’est pas possible que l’on ait encore 900 millions de personnes qui souffrent de la faim dans la monde. Il y a là vraiment une question de justice au niveau international, et avec par exemple les Gilets jaunes, on voit ausi une question de justice nationale, et tout ça est très lié. Je trouve que ce mouvement, par le dialogue qu’il instaure, est une chance. Espérons qu’il y aura des résultats aussi concrets après, mais déjà, dès qu’on discute, qu’on dialogue, qu’on échange qu’on accueille l’autre, c’est déjà quelque chose de très riche. Par rapport à beaucoup de gens qui étaient un peu isolés, qui n’avaient pas la parole, il y a un bel espoir dans notre pays de voir tant de gens qui parlent entre eux”.