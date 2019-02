Mgr Dominique Rey célèbre les obsèques d’Henri d’Orléans

Les obsèques d’Henri d’Orléans ont été célébrées samedi en présence de son fils Jean, et d’un certain nombre de personnalités, comme le prince Albert de Monaco, le prince héritier du Maroc Moulay Hassan, 15 ans, la reine Sofia d’Espagne, mère de l’actuel souverain Felipe VI, la princesse Léa de Belgique, le duc de Parme, la princesse Maria-Pia d’Italie, l’archiduc Georges d’Autriche et son cousin l’archiduc Martin d’Autriche-Este, le prince et de la princesse Alvaro d’Orleans-Bourbon, les ducs Eberhardt et Michael de Wurtemberg, le prince Sixte-Henri de Bourbon-Parme, l’archiduchesse Marie-Beatrice d’Autriche-Este, la comtesse d’Arco-Zinneberg, les duchesses de Palerme et de Capri, Mathilde, Princesse de Waldburg-Zeil, les princesses Nesrine et Melekper Toussoun, le prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, la comtesse de Busset.

Célébrée par Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, avec la présence de l’abbé Sévillia, de la Fraternité Saint-Pierre, la cérémonie s’est déroulée dans la chapelle Saint-Louis, un bâtiment néo-gothique du début du XIXe siècle, construite au milieu du domaine royal de Dreux à l’ouest de Paris, nécropole des Princes d’Orléans depuis la mère de Louis-Philippe.