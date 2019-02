En la fête de la Présentation de Jésus au Temple, Mgr Bernard Tissier de Mallerais a remis la soutane et a tonsuré 16 séminaristes au séminaire Saint-Curé d’Ars de Flavigny (dont 12 Français, deux anglais, un Portugais et un Suisse). Depuis l’ouverture du Séminaire en 1986, plus de 680 candidats de 38 nationalités différentes sont passés à Flavigny.

Photos La Porte Latine