Le 29 janvier, fête de saint François de Sales, le Cardinal Burke est venu conféré le sous-diaconat à un séminariste et le diaconat à deux séminaristes du Séminaire Saint-Philippe Néri de Gricigliano (Institut du Christ Roi Souverain Prêtre). Un séminariste a reçu les ordres mineurs de portier et de lecteur) et un autre a été tonsuré. Institut du Christ Roi (autres photos)

Photos Institut du Christ Roi