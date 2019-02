Depuis plusieurs années, la Fraternité Saint-Pierre est présente au Mexique, d’abord à Guadalajara, puis à Mexico. Les prêtres assurent également des messes ponctuelles dans d’autres diocèses… où les messes en application du Motu Proprio se font une place petit à petit dans les diocèses y compris dans les séminaires diocésains.

Il y a 4 ans les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre au Mexique ont créé l’Institut Saint Junipero Serra essentiellement à destination des prêtres et séminaristes américains. L’Institut propose des sessions d’immersion en espagnol pour les prêtres et les séminaristes à Guadalajara, au Mexique. Ce programme est sous la direction de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, les séminaristes assistent quotidiennement à une messe traditionnelle en latin et au chant de l’office divin. Ils suivent quatre heures de cours d’espagnol par jour, ainsi que des cours particuliers. Il existe également des cours d’histoire mexicaine et des visites touristiques, par exemple dans les sanctuaires des martyrs mexicains Cristero. Les participants prennent part à diverses activités apostoliques telles que des visites d’orphelinats et d’hôpitaux, offrant ainsi une excellente occasion de mettre leur espagnol en pratique. Les anciens étudiants du programme ont déclaré qu’il était non seulement excellent pour apprendre l’espagnol, mais aussi l’une des expériences pastorales les plus riches de leur formation au séminaire.