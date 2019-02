Agenda: Récollection pour coupes les 6 et 7 avril à Fontgombault

La Fraternité Saint-Pierre propose une récollection pour couples les 6 et 7 avril prochains à Fontgombault (36).

Nos rythmes de vie sont parfois effrénés. Pour les maris c’est souvent : Metro boulot, stress, pression du patron, retour dans les bouchons, avec parfois juste le temps d’embrasser ses enfants parce qu’ils sont déjà couchés… Et pour les épouses, c’est : lever des enfants, conduite en voiture, ménage, courses, devoirs à surveiller, repas à préparer, repassage pour terminer et on s’écroule sur son lit en se disant : « Oh l’horreur ! Demain, ça r’commence !… »

Dans une vie de couple, il y a des moments où l’on s’use… On sent le besoin de faire le point. L’enthousiasme des premières années s’est émoussé. La communication dans le couple est plus difficile… C’est alors, plus que jamais, le moment de se ressourcer en Dieu, le moment de caser ses enfants chez ses parents et amis pour prendre enfin du temps pour soi : ce n’est pas de l’égoïsme, c’est un vrai devoir, car charité bien ordonnée commence par soi-même !

Prenez donc le temps de vous ressourcer au calme, le temps d’un week-end, dans un cadre reposant…