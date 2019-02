Monseigneur Jean-Marc Aveline, évêque auxiliaire de Marseille, et Mgr Crépy, évêque du Puy, se sont rendus dans la mosquée sur les hauteurs du Puy.

Mgr Crepy indique :

Monseigneur Jean-Marc Aveline ajoute :

“le point le plus important pour moi, ce sont ces relations d’amitié. Au fond, toute personne, qu’elle soit croyante ou pas, on est tous des hommes et des femmes qui vivont une vie humaine avec toutes les questions qu’elle soulève.

On peut avoir des théories dans la tête, balancer des versets du Coran contre des versets de la Bible, on reste confronté aux mêmes questions, un jour ou l’autre : qu’est-ce la vie ? Qu’y a-t-il après ? Comment trouver le bonheur ? Pourquoi la souffrance existe ?

Les religions, au fond, sont des façons pour les hommes et les femmes de chercher des réponses à ces grandes questions simples de l’existence. Il vaut mieux une religion qui vous aide, qui ne vous donne pas des réponses à des questions que vous ne vous posez pas mais qui vous aide à faire en vérité l’expérience de la vie, c’est ça le plus important”.