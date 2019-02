5mn par jour pour comprendre la foi catholique

Mgr Jean-Marie Le Vert, évêque émérite de Quimper et Léon, aujourd’hui auxiliaire de Bordeaux, Président de l’ADDEC (Alliance des Directeurs et Directrices de l’Enseignement chrétien), et Membre du Conseil épiscopal pour l’Enseignement catholique, a publié un ouvrage catéchistique d’environ 230 pages sur les 7 sacrements, accompagné de 3 DVD, dans lesquels il propose des séances de 5 à 10 minutes sur chaque thème.

Quand les souvenirs de catéchisme sont lointains ou inexistants, ce kit facile et rapide est une aide efficace, et fidèle à la foi de l’Église, pour (re)découvrir la foi catholique.

Publié chez Artège.