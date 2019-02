La 1ère assemblée synodale du diocèse de Laval s’est réunie les 25 et 26 janvier. Une soirée, une nuit et une journée pour prier, se connaître, et se mettre en condition pour travailler ensemble. Tel était l’objet de la première assemblée synodale qui s’est tenue à Pontmain : plus que vivre le synode, mode de gouvernement de l’Eglise, bâtir la synodalité, un mode d’être, comme l’a expliqué l’évêque en ouvrant cette session.

Aux côtés de Mgr Scherrer, 156 membres, de toutes les paroisses, de toutes les instances, prêtres, religieux, laïcs (62%), ont prié et découvert le règlement du synode sous le regard de Notre-Dame. Ils ont écouté aussi les attentes de notre évêque, les conseils de personnes d’expérience : le Père Gérard Le Stang, le théologien du synode, et Régine Chardonnet, modératrice. Autour de cette assemblée, 21 jeunes Mayennais, ambassadeurs du synode, en sweat rouge.