La commission sur les abus sexuels dans l’Eglise

Le 7 novembre 2018, lors de leur assemblée plénière à Lourdes, les évêques de France ont décidé de créer une commission indépendante chargée de « Faire la lumière sur les abus sexuels commis sur mineurs et personnes vulnérables » dans l’Église depuis les années 1950 et d’« Etudier la manière dont ont été traitées ces affaires ». La Conférence des Evêques de France avait ensuite chargé Jean-Marc Sauvé de la Présidence de cette commission. Nous avions fait son portrait. Ce dernier a composé son équipe. La commission compte 22 membres : hommes et femmes d’âges différents (moyenne d’âge de 57 ans), croyants de diverses confessions et non croyants… Leurs domaines de compétences sont également variés : droit, psychiatrie, protection de l’enfance, domaine de la santé, sociologie, théologie, etc….

Jean-Marc Sauvé, président de la Commission d’enquête sur les abus sexuels (Ciase) a annoncé la composition, jeudi 7 février, veille de la première rencontre de la commission à Paris :