Le Séminaire du Sacré-Cœur de Jésus de Zaitzkofen, séminaire germanophone de la Fraternité Saint-Pie X, a vu deux cérémonies les 2 et 3 février : la prise de soutane de 6 séminaristes de première année, et l’autre la tonsure et la collation des premiers ordres mineurs de 5 autres par Mgr Alfonso de Galaretta, premier assistant du Supérieur Général. Il a notamment rappelé l’importance de la soutane dans le contexte de crise et de confusion dans l’Eglise.

FSSPX News