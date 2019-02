Jumelage des diocèses de Sens-Auxerre et Ziguinchor

Arrivé en France le 5 février, Mgr Mamba est venu à la rencontre des paroissiens lors d’une messe vendredi à 18h30 en l’église de Saint-Clément, en présence du Père Jean-Michel Tendeng – curé des paroisses de Sainte-Colombe et Saint-Bond du Sénonais – et du Père Samson Kantoussan – curé de la paroisse Saint-Louis et originaire du Sénégal. Le Père Célestin Badji, originaire également de Ziguinchor et responsable de la Pastorale des jeunes à Sens, est présent de même sur la paroisse Saint-Louis. Le Père Joël Rignault, Vicaire Général et curé de la paroisse Saint-Savinien de Sens, participait également à cette célébration.

Le dimanche suivant, une grande messe concélébrée par Mgr Giraud et Mgr Mamba a eu lieu en la cathédrale de Sens. Dans son homélie, Mgr Mamba a exorté à “tous prendre part à la Mission !”