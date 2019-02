Surdité et aveuglement dans l’Eglise qui est en France

Mgr Ribadeau Dumas, porte-parole de la Conférence des évêques, a été auditionné devant la mission du Sénat.

“Le nuage de Tchernobyl ne s’est pas arrêté à nos frontières et je veux redire à toutes les personnes victimes ma profonde honte, celle de tous les évêques pour ce qui est advenu, ma tristesse et ma douleur que nous n’ayons pas pu agir plus tôt, mieux, et avec plus de rigueur”.